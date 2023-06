Polizei Hamburg

POL-HH: 230616-3. Fahnder ziehen Raser aus dem Verkehr

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.06.2023, 21:31 Uhr; Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Wilhelmsburger Reichsstraße (B75)

Polizeibeamte beschlagnahmten Donnerstagabend den Führerschein und den Mercedes eines 24-jährigen Deutschen. Der Mann steht im Verdacht, ein illegales Kraftfahrzeugrennen als Alleinfahrer durchgeführt zu haben.

Zivilfahnder des PK 44 wurden in der Wilhelmsburger Reichsstraße - zwischen den Anschlussstellen (AS) Harburg-Mitte und (AS) Elbinsel - auf den 24-jähriger Mercedes-Fahrer aufmerksam, nachdem er dem zivilen Funkstreifenwagen zu nah aufgefahren war. Im weiteren Verlauf überholte er die Fahnder und beschleunigte sein Auto auf knapp 180 km/h. Erlaubt waren in diesem Bereich 80 km/h.

Die Beamten folgten der E-Klasse in Richtung HH-Centrum und konnten bis zum Erreichen der Neuen Elbbrücken entsprechende Abstands- und Geschwindigkeitsverstöße wiederholt feststellen.

Unter Hinzuziehung mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen gelang es den Polizisten den Mercedes im Bereich der Lübecker Straße/Alfredstraße zu kontrollieren.

Neben der Beschlagnahme des Führerscheins sowie der Mercedes E-Klasse untersagten sie dem 24-Jährigen die Weiterfahrt.

Die Verkehrsdirektion Ost (VD 33) führt die weiteren Ermittlungen.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell