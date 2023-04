Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl eines Kellnerportmonees:

Am Mittwoch, den 26.04.2023, gegen 22.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Portmonees in einem Restaurant in der Innenstadt von Bad Harzburg. Zum fraglichen Zweitraum hielten sich lediglich zwei Gäste im Restaurant auf. In einem unbeobachteten Moment wurde die Gelegenheit durch einen unbekannten Täter genutzt, das hinter der Theke befindlichen Kellner-Portemonnaie zu entwenden. Darin befanden sich ca. 500,- Euro Bargeld.

Anzeige wegen Sachbeschädigung:

Bislang unbekannte/r Täter beschädigte/n in der Zeit von Montag, den 24.04.2023, 18:45 Uhr bis Dienstag, den 25.04.2023, 17:15 Uhr, an einem im Hopfengarten parkenden grauen Audi mit einem unbekannten Gegenstand einen Vorderreifen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können sollten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

