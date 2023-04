Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.04.2023

Goslar (ots)

GS-Altstadt

Mit zwei Promille unterwegs

Ein 48-jähriger Goslarer wird vermutlich etwas länger warten müssen, bis er seine Fahrerlaubnis zurückerhält. Der Mann wurde gestern, gegen 21.10 Uhr, in der Altstadt von Goslar mit seinem PKW Audi durch Polizeibeamte angehalten kontrolliert. Hierbei stellten sie erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von rund zwei Promille den Verdacht. Damit war die Fahrt für den 48-Jährigen zu Ende. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

GS-Jürgenohl

-Versuchter Einbruch in PKW

Als ein 56-jähriger Goslarer am 26.04.23, gegen 06.20 Uhr, seinen in der Troppauer Str., Höhe Hausnr. 2, geparkten Firmenwagen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass seit dem Abstellen des Fahrzeugs, am Vortag gegen 16.00 Uhr, versucht wurde, gewaltsam in den Transporter einzudringen.

Der weiße Kastenwagen der Marke Renault Trafic mit GS-Kennzeichen und Firmenaufschrift wies eindeutige Aufbruchspuren an der rechten Seite auf.

Offensichtlich gelangten die Täter hierbei jedoch nicht wie beabsichtigt in den Laderaum des Fahrzeugs.

Da sie möglicherweise bei der Tat gestört worden sein könnten, bittet das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar um sachdienliche Hinweise unter der 05321/3390

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell