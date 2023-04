Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 27.04.2023

Goslar (ots)

Hausfriedensbruch

Zum wiederholten Mal betrat ein 23-jähriger Seesener Anwohner ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Wilhelmsbad", obwohl ihm ein Hausverbot erteilt wurde. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Erpressung

Ein 33-jähriger Seesener zeigte bei der Polizei an, dass sein Email-Account offensichtlich durch eine unbekannte Person gehackt wurde. Der Geschädigte wurde aufgefordert 400 Euro in Form von Bitcoints zu überweisen, da ansonsten kompromittierendes Videomaterial veröffentlicht werde. Ein Strafverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, den 22.04.2023, gegen 21.20 Uhr, verursachte ein Fahrzeugführer in der St.-Annen-Straße einen Verkehrsunfall, wobei das Tor der Hofeinfahrt des 37-jährigen Hauseigentümers nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte erstattete Anzeige und konnte Videosequenzen der Tatausführung beibringen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die genaue Schadenssumme konnte noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfall

Am Mittwochmittag ereigneten sich in der Tiefgarage des Parkhauses in der Bahnhofstraße gleich zwei Verkehrsunfälle. Ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus Sehlde touchierte zunächst beim Befahren des Parkhauses einen zum Parken abgestellten Pkw eines 79-jährigen Seeseners und verursachte hierdurch einen Schaden von ca. 1500 Euro. Beim Ausparken aus einer Parkbox stieß der Sehlder anschließend gegen einen weiteren dort abgestellten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände wurde durch die Polizei ein Bericht an die Führerscheinstelle gesandt.

i.A. Behnke, POK'in

