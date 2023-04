Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in ein Schnellrestaurant

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. In der Nacht zu Donnerstag (20.04.2023) drangen bislang unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in Cadenberge an der B 73 ein. In den Räumlichkeiten brachen die Täter einen Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Mitsamt dem Sachschaden durch den Aufbruch schätzt die Polizei den Schaden für den betroffenen Betreiber auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell