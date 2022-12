Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei verletzte Fahrzeuginsassinnen nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Am Abend des 2. Weihnachtstags (26. Dezember) kam es auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen aus Hamm schwer verletzt wurden. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer den Westring in Richtung Südring. In Höhe der Bahnhofstraße setzte er dazu an, vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 23-Jährigen. Diese hatte zuvor den linken Fahrstreifen in gleicher Richtung befahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie mit ihrem Auto gegen eine am Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne geschleudert. Sie und ihre 22-jährige Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Der Ibiza war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straßenlaterne musste demontiert werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu vereinzelten Verkehrsstörungen. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell