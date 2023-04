POL-CUX: Verkehrsunfall in Flögeln

Polizeiinspektion Cuxhaven

Geestland-Flögeln. Am Mittwoch (19.04.2023) kam es gegen 17:20 Uhr in der Straße Auf dem Stüh zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Dorumerin übersah hierbei, dass der vor ihr fahrende Pkw abbiegen wollte und fuhr diesem hinten auf. Durch den Aufprall wurde der vordere Pkw in einen Graben geschoben und musste von dort durch einen Abschlepper geborgen werden.

Die beiden Insassen des vorderen PKW, ein 76-jähriger Hemmoorer und seine 69-jährige Lebensgefährtin, verletzten sich leicht und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand hoher Sachschaden.

