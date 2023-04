Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB27 - Sattelzug durchbricht die Mittelschutzplanke - Fahrzeugführer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht - Vollsperrung dauert an

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am heutigen Donnerstag (20.04.2023) kam es gegen 11:30 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Beverstedter befuhr hierbei die BAB in Richtung Cuxhaven, als an seinem Sattelzug ein Reifen platzte. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das mit 25 Tonnen Mineralgemisch beladene Fahrzeug. Der Sattelzug durchbrach hierbei in Teilen die Mittelschutzplanke und überschlug sich teilweise. Der Fahrzeugführer wurde aus dem Führerhaus geschleudert. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall verteilte sich die gesamte Ladung über beide Fahrbahnen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber im 6-stelligen Eurobereich befinden.

Die BAB ist in beide Fahrtrichtungen, wahrscheinlich noch bis in die Abendstunden, weiterhin voll gespert. Die Bergungs-, Reinigungs und Reperaturarbeiten an der Schutzplanke dauern an. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

