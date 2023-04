POL-CUX: Schornsteinbrand in Bülkau

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. Am Montag (17.04.2023) kam es in der Zeit von 08:20 Uhr bis 12:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung einer 92-jährigen Frau im betreuten Wohnen in der Schleusenstraße in Schiffdorf. Der bislang unbekannte Täter gelangte über die Terrassentür in die Wohnung und entwendete Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

