Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Dienstag (18.04.2023) kam es gegen 07:30 Uhr auf der BAB27 kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Verkehrsbedingt kam es zu einer leichten Staubildung. Dies übersah ein 32-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW und fuhr auf den PKW einer vor ihm fahrenden, 45-jährige Frau aus Loxstedt, auf. Im Anschluss kollidierte er mit der Seitenschutzplanke. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 10.000 Euro.

