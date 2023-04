Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Pedelec und E-Scooter - Mehrere Personen verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sonntag (16.04.2023) kam es gegen 14:45 Uhr im Bereich der Beethovenallee an der Kreuzung zum Westerwischweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Cuxhavener sowie seine 54-jährige Lebensgefährtin befuhren mit ihren Pedelecs die Beethovenallee in Richtung Süderwisch. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Mann hierbei mit einer 14-jährigen Jugendlichen auf ihrem E-Scooter. Durch den Unfall stürtzen beide Personen. Die 54-jährige Cuxhavenerin kam ebenfalls zu Fall. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt. Durch den Unfall verletzte sich der Mann schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendliche sowie die Frau verletzten sich leicht.

