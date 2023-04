Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; BAB 27; Schwanewede -Verkehrsunfall

drei leicht verletzte Personen

Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Cuxhaven-

Cuxhaven (ots)

Am 14.04.2023 ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A27. Ein 37-Jähriger aus Geestland war mit seinem Chevrolet Kalos in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Schwanewede aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Dieser prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, dann in der weiteren Folge gegen die Seitenschutzplanke. Der Pkw kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen und Hauptfahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender 39-jähriger Cuxhavener erkannte das Hindernis zu spät und streifte mit seinem Audi Q7 den verunfallten Chevrolet. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des Chevrolet und dessen beiden mitfahrenden Kinder (7 und 12 Jahre alt) leicht verletzt. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 4000,- Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Cuxhaven war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zwischen Ihlpohl und Schwanewede bis ca. 00:00 Uhr voll gesperrt.

