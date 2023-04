POL-CUX: Die Polizeiinspektion Cuxhaven veröffentlicht die Verkehrsunfallstatistik 2022 (inkl. Anhang)

Cuxhaven (ots) - Hechthausen. In der Nacht zum heutigen Dienstag (18.04.2023) wurden dem Polizeikommissariat Hemmoor gegen 01:00 Uhr gefährliche Hindernisse auf der unbeleuchteten Hauptstraße an der Kreuzung zur Waldstraße in Hechthausen gemeldet. Eine unbekannte Person hatte hierbei eine Reihe Einkaufswagen, einen Schrankenzaun sowie eine Baustellenleuchte quer auf die Fahrbahn gelegt. Die Hindernisse konnten ...

