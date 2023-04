Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eintriff in den Straßenverkehr in Hechthausen

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. In der Nacht zum heutigen Dienstag (18.04.2023) wurden dem Polizeikommissariat Hemmoor gegen 01:00 Uhr gefährliche Hindernisse auf der unbeleuchteten Hauptstraße an der Kreuzung zur Waldstraße in Hechthausen gemeldet. Eine unbekannte Person hatte hierbei eine Reihe Einkaufswagen, einen Schrankenzaun sowie eine Baustellenleuchte quer auf die Fahrbahn gelegt. Die Hindernisse konnten glücklicherweise erkannt werden bevor es zu einem Unfall kam. Zeugen, die Hinweise zu beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

