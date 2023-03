Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz in Daufenbach aufgrund Softair-Pistole

Zemmer-Daufenbach (ots)

Am heutigen Tage, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Zemmer-Daufenbach zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Verantwortliche zuvor einem flüchtigen Bekannten seine Softair-Pistole gezeigt. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Der Verantwortliche konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell