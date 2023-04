Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Stotel - insgesamt vier Personen verletzt - Verursacherin alkoholisiert

Cuxhaven (ots)

Stotel/BAB27. Am gestrigen Donnerstag (20.04.2023) ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB27. Ein 36-Jähriger aus dem Kreis Steinburg (SH) fuhr mit einem PKW Ford in Richtung Cuxhaven auf dem Überholfahrsteifen, als er in Höhe der Anschlussstelle Stotel aufgrund eines vorausfahrenden Lkw abbremsen musste. Die nachfolgende Fahrerin eines Mercedes-Benz erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Bei dem Unfall wurden die jeweiligen Fahrzeugführer schwer und die beiden Mitfahrer im Ford leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 26-jährige Unfallverursacherin aus Vechta unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 27.500 Euro geschätzt.

