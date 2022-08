POL-EL: Samern - Unfall auf A31

Wietmarschen (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montag gegen 15.35 Uhr der Motor eines Ford Focus an der Lingener Straße in Wietmarschen in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Wietmarschen war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

