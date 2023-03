Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Amerikaner im ICE 105

Kleve - Emmerich (ots)

Am 26.03.2023 um 10:30 Uhr überprüfte die Bundespolizei Reisende im ICE 105 auf der Fahrt von Arnheim nach Oberhausen. Hierbei wurden auch die Personalien eines 48-jährigen Wohnungslosen mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Gegen den in Kalifornien geborenen besteht ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Erschleichen von Leistungen. Hiernach muss er noch 600 Euro Strafe plus 81 Euro Kosten bezahlen. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und muss nun für die nächsten 60 Tage in die Justizvollzugsanstalt. In naher Zukunft wird er sich noch wegen weiterer Strafverfahren verantworten müssen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden noch eine geringe Menge von Betäubungsmittel sowie eine nicht auf Ihn ausgestellte Bahnkarte festgestellt.

