Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf Frankfurter Straße: Beifahrerin offenbar lebensgefährlich verletzt; Gutachter eingebunden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 9:37 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5558044 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Niederzwehren: Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn auf der Frankfurter Straße, der sich gegen 8:50 Uhr ereignete, sind die beiden Insassen des Pkw verletzt und inzwischen von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht worden. Im Fall der Beifahrerin des Pkw sollen die Verletzung nach erster ärztlicher Einschätzung lebensgefährlich sein. Darüber hinaus haben sich nach jetzigem Stand zwei Fahrgäste in der Straßenbahn leichte Verletzungen zugezogen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichtet, waren sowohl die Straßenbahn als auch der Pkw auf der Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Straße Wartekuppe soll der Fahrer des Autos den ersten Ermittlungen zufolge auf die Gleise der Straßenbahn gefahren sein, offenbar um auf der Frankfurter Straße zurück in Richtung stadtauswärts zu fahren. Dabei war es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn gekommen.

Derzeit ist die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ab der Altenbaunaer Straße noch für den Verkehr gesperrt. Ein Gutachter wurde in die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang eingebunden und führt nun seine Arbeiten an der Unfallstelle aus.

