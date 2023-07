Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw auf Frankfurter Straße; derzeit Sperrung ab Altenbaunaer Straße Richtung Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Auf der Frankfurter Straße in Kassel ist es gegen 8:50 Uhr in Höhe der Straße Wartekuppe zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen. Den ersten Mitteilungen der am Unfallort eingesetzten Streifen zufolge sind in dem Pkw offenbar zwei Insassen schwerer verletzt worden. Nähere Angaben zum genauen Unfallhergang oder zur Art der Verletzungen liegen momentan noch nicht vor.

Aufgrund des Unfalls und der Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Frankfurter Straße ab der Altenbaunaer Straße in Richtung Innenstadt momentan gesperrt. Ein Gutachter wird in die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingebunden und ist auf dem Weg zur Unfallstelle. Die Dauer der Sperrung der Frankfurter Straße sowie im Bereich des Straßenbahnverkehrs kann momentan noch nicht abgesehen werden.

Wir berichten nach.

