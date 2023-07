Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: 47-Jähriger aus Bad Karlshafen wohlbehalten in Hannover angetroffen; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel) / Hannover: Der vermisste 47-Jährige aus Bad Karlshafen konnte am heutigen Donnerstag aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung am Hauptbahnhof in Hannover wohlbehalten durch die dortige Bundespolizei angetroffen werden. Die Suche nach dem 47-Jährigen, bei der die Polizei am gestrigen Mittwoch eine Pressemitteilung veröffentlichte und sich an die Bevölkerung wandte, führte letztlich dank der Öffentlichkeitsfahndung zum Erfolg.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 47-Jährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 47-Jährigen sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell