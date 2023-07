Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Dittershäuser Straße in Kassel und erbeuteter Tresor in Lohfelden gefunden: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel / Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte sind im Laufe des gestrigen Mittwochs in ein Zweifamilienhaus in der Dittershäuser Straße in Kassel eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor gestohlen. Diesen gestohlenen Tresor fand ein Spaziergänger kurze Zeit später aufgebrochen in einem Gebüsch in der "Grünen Mitte" in Lohfelden. Die Kasseler Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch oder dem Ablegen des Tresors in Lohfelden gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gestern, zwischen 8:30 und 16:50 Uhr, ereignet. Die Einbrecher waren über ein Fenster in das Haus unweit der Frankfurter Straße eingebrochen und hatten dort in mehreren Räumen nach Wertsachen gesucht. Mit dem Diebesgut, darunter auch der 35 Kilogramm schwere Wandtresor, flüchteten sie anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Spaziergänger hatte den inzwischen aufgebrochenen Tresor schließlich um kurz nach 17 Uhr unweit des Parkplatzes Crumbacher Straße in der "Grünen Mitte" in Lohfelden gefunden. Dieser konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei sichergestellt und eindeutig als das Diebesgut aus dem Wohnungseinbruch identifiziert werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Dittershäuser Straße oder dem Ablegen des Tresors in Lohfelden gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

