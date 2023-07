Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis, Brand eines LKW-Sattelaufliegers mit Gefahrgut

Kassel (ots)

Am 12.07.2023 gegen 21:00 Uhr befuhr ein LKW Sattelauflieger die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor der AS Homberg bemerkte der 31-jährige Fahrer eine Rauchentwicklung auf der Ladefläche seines mit Gefahrgut beladenen Aufliegers und verließ die BAB 7. Auf der außerhalb der Ortschaft Knüllwald Remsfeld gelegenen K 33 koppelte er die Zugmaschinen ab und informierte die Feuerwehr. Bei dem Gefahrgut handelt es sich um Schleifstaub, der mit Öl versetzt ist und einen niedrigen Flammpunkt hat. Trotz Kühlmaßnahmen durch die Feuerwehr ging die Ladung, vermutlich durch Selbstentzündung, in Flammen auf.

Die Anwohner im Bereich Knüllwald Remsfeld wurden gebeten, aufgrund der Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die umfangreichen Löscharbeiten waren gegen 02:00 Uhr beendet.

Neben der Polizei waren insgesamt ca. 160 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren, des THW sowie der Rettungsdienste im Einsatz.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell