POL-KS: Bitte um Glas Wasser bei Hitze: Zeugen nach dreistem Trickdiebstahl in Helsa gesucht

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Mit dem sogenannten "Glas Wasser-Trick" hat ein dreister Dieb am gestrigen Dienstagmittag einen betagten Mann aus Helsa bestohlen. Nach der Bitte um ein Glas Wasser gelangte der Unbekannte in die Wohnung des Seniors, stahl dort seine Geldbörse und ergriff anschließend schnell die Flucht. Die Ermittler der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können.

Wie das Opfer gegenüber den gerufenen Beamten des Polizeireviers Ost angab, hatte es gegen 13:30 Uhr an seiner Wohnungstür in der Berliner Straße, nahe der Wedemannstraße, geklingelt. Als er die Tür öffnete, gab der im Treppenhaus stehende Mann an, dass er angesichts der Hitze sehr durstig sei und bat um ein Glas Wasser. Während der hilfsbereite Senior in die Küche ging und ein Getränk holte, gelangte der unbekannte Täter durch die noch geöffnete Wohnungstür in den Flur, griff sich das dort liegende Portemonnaie und verließ das Mehrparteienhaus fluchtartig in unbekannte Richtung. Das Opfer beschrieb den Polizisten einen ca. 30 Jahre alten, schlanken und etwa 1,75 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, schwarzem Bart und braunen Augen, der eine schwarze Hose, ein graues T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche trug.

Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall und suchen nach Zeugen. Wer am gestrigen Mittag verdächtige Personen in Helsa gesehen hat und Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

