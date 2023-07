Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bundesweit agierender Wohnungseinbrecher festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Am vergangenen Freitag konnten Beamte des für Wohnungseinbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo in Zusammenarbeit mit Fahndungskräften des Polizeipräsidiums Nordhessen einen bundesweit agierenden mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festnehmen. Gegen den 31-Jährigen lagen bereits Haftbefehle aus zwei weiteren Bundesländern vor.

Der Mann wird beschuldigt, am 19. Juni 2023 einen versuchten Wohnungseinbruch in der Miramstraße im Kasseler Stadtteil Bettenhausen begangen zu haben. Die aufgrund dieser Tat durch die Beamten des Einbruchskommissariats angestellten Ermittlungen führten dazu, dass der 31-Jährige in Tatverdacht geriet. Da der aus Kasachstan stammende Beschuldigte in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügte und unbekannten Aufenthalts war, initiierten die Ermittler sowie die Kasseler Staatsanwaltschaft umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Im Zuge operativer Maßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Beschuldigten ermittelt und er am Freitagnachmittag in Kassel-Mitte letztlich durch Fahnder der Polizei festgenommen werden.

Nach der Festnahme wurde der 31-Jährige aufgrund der ebenfalls wegen Wohnungseinbruchsdiebstählen bestehenden Haftbefehle aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in die Justizvollzugsanstalt in Kassel-Wehlheiden eingeliefert.

Weiterhin ist der Mann verdächtig, Anfang des Jahres auch in Berlin einen Wohnungseinbruch begangen zu haben. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten, für die der Tatverdächtige verantwortlich sein könnte, dauern derzeit an.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

