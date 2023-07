Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist an Straßenbahnhaltestelle in Vellmar festgenommen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagnachmittag entblößte sich ein Mann an der Endhaltestelle der Straßenbahn "Vellmar-Nord" in Vellmar. Ein Zeuge hatte deswegen gegen 15:10 Uhr die Polizei gerufen und geschildert, dass sich der Mann dort entblößt gegenüber mehreren Fahrgästen, unter anderem auch Kindern, zeigen solle und auch sexuelle Handlungen an sich vornehme. Die sofort zum Ort des Geschehens eilende Streife des Polizeireviers Nord nahm dort nur wenige Minuten später einen 28-Jährigen, der momentan in Kassel wohnt, fest. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende und wirre Angaben machende Beschuldigte immer noch entblößt. Die Beamten brachten den festgenommenen 28-Jährigen anschließend in das Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.

