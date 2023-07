Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwelbrand in Stadtteilzentrum: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Stadtteilzentrum in der Weserstraße in Kassel gemeldet. Verletzt wurde durch den Schwelbrand niemand, allerdings entstand durch die Verrußung in dem Gebäude ein geschätzter Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Montagmorgen die Brandstelle aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Stapel Plastikstühle in einem Lagerraum in Brand geraten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Stühle vorsätzlich angesteckt worden waren. Wie der oder die unbekannten Täter zuvor in das Gebäude gelangt waren und wann genau im Laufe der Nacht zum Samstag der Schwelbrand gelegt wurde, ist bislang noch nicht abschließend bekannt.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Weserstraße/ Magazinstraße gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell