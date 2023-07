Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mithilfe der aufmerksamen Bevölkerung: Polizei nimmt nach Fahrraddiebstählen gleich zweifach Verdächtige fest und stellt Räder sicher

Kassel (ots)

Kassel: Gleich zwei Mal führte die erhöhte Aufmerksamkeit von Kasseler Bürgerinnen und Bürgern in Bezug auf Fahrraddiebstähle am gestrigen Sonntag zu Fahndungserfolgen der Polizei und zu Festnahmen. Zunächst hatte gegen 21:00 Uhr ein aufmerksamer Kasseler die Polizei alarmierte, da er in der Holländischen Straße drei Männer beim Einladen von Fahrrädern in einen weißen Transporter beobachtet hatte. Aufgrund dieser Beobachtung gelang Polizeistreifen im Rahmen der Fahndung die Festnahme des bereits mit Haftbefehl gesuchten Fahrers des Transporters sowie die Sicherstellung von sieben hochwertigen und mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern im Gesamtwert von schätzungsweise 20.000 Euro. Nur wenig später am Abend, gegen 22:50 Uhr, meldete sich eine Frau aus dem Bereich der Uni, der ihr Pedelec gestohlen worden war. In diesem Fall führte ein am Rad verbauter GPS-Tracker nur wenige Augenblicke später zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs, der noch mit dem gestohlenen Rad unterwegs war.

Bestohlene Rennradbesitzer konnten Räder wieder in Empfang nehmen

Die Fahndung nach dem weißen Transporter, die sofort nach der Mitteilung des aufmerksamen Zeugen durch die Polizei gegen 21 Uhr eingeleitet worden war, führte dazu, dass das Fahrzeug nur wenige Minuten später durch Beamte des Polizeireviers Nord im Bereich der Halteranschrift in Espenau im Landkreis Kassel festgestellt werden konnte. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gesucht, weshalb die Beamten ihn festnahmen und zur Dienststelle brachten. In dem Transporter fanden die Polizisten zudem drei Rennräder, zwei Mountainbikes und zwei Pedelecs. Zwei der drei Rennräder konnten sie umgehend Diebstählen zuordnen, die am gleichen Tag in der Menzelstraße in Kassel passiert waren und erst eine Stunde vor der Sicherstellung der Räder von den Bestohlenen entdeckt und zur Anzeige gebracht worden waren. Entsprechend erfreut zeigten sich die zwei Rennradbesitzer, als sie ihre Räder bereits kurze Zeit nach der Anzeigenerstattung und noch am selben Abend wieder durch die Polizei übergeben bekamen. Die Ermittlungen zu den weiteren fünf sichergestellten Rädern dauern aktuell an. Der 48-Jährige muss sich nun erneut wegen Hehlerei verantworten.

GPS-Tracker wurde 28-Jährigem zum Verhängnis

Die Polizei gibt bei den Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstählen immer auch den Hinweis, dass versteckt verbaute GPS-Tracker ein sehr gutes Mittel sein können, um einen Fahndungserfolg zu erzielen und gestohlene Räder zeitnah zurückzubekommen. Genau so erging es gestern einer 24-Jährigen aus Kassel, deren hochwertiges Pedelec im Wert von ca. 4.500 Euro im Bereich der Uni gestohlen wurde. Die Frau hatte gegen 22:50 Uhr aufgrund des verbauten GPS-Trackers eine Mitteilung auf ihr Handy bekommen, dass sich ihr Rad in Bewegung gesetzt habe. Als sie draußen nachschaute, stellte sie fest, dass das Pedelec tatsächlich gestohlen worden war und alarmierte sofort die Polizei. Aufgrund der weiteren Ortung des Rades nahm die eingesetzte Streife des Reviers Nord nur kurz nach der Tat den mutmaßlichen Dieb unweit der Moritzstraße in Empfang, als er den Beamten auf einem Fußweg an der Ahne auf dem gestohlenen Pedelec entgegengeradelt kam. Den 28-Jährigen aus Kassel nahmen die Beamten fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Die 24-Jährige konnte sich dank des GPS-Trackers, ihrer schnellen Mitteilung und der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei bereits kurz nach der Tat darüber freuen, ihr hochwertiges Pedelec zurückzubekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell