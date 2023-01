Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Alleinbeteiligt überschlagen

Freiburg (ots)

Am Montagvormittag, 30.01.2023, gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf der L 113, zwischen Ottoschwanden und dem Auhof ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Frau im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Versuch gegenzulenken um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, überschlug sie sich mit ihrem Fahrzeug. Die junge Frau und ihr im Auto befindlicher Säugling wurden augenscheinlich nicht verletzt, jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlichen Totalschaden.

