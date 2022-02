PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Flüchtiger Einbrecher +++ Handfester Streit am Busbahnhof +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1. Flüchtiger Einbrecher,

Kelkheim am Taunus, Allensteiner Straße, Samstag, 26.02.2022, 10:00 Uhr

(ll) Am frühen Samstagvormittag flüchtete in Kelkheim ein unbekannter Täter, der zuvor versucht hatte in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Gegen 10:00 Uhr meldeten Anwohner in der Allensteiner Straße, dass jemand von außen den geschlossenen Rollladen eines Fensters gewaltsam hochdrücken würde. Bei Erblicken der Anwohner habe der männliche Täter von seinem Vorhaben abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut der Geschädigten sei der Einbrecher etwa 40 Jahre alt gewesen, habe einen Vollbart sowie dunkle Haare gehabt und soll eine rote Daunenjacke getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Handfester Streit am Busbahnhof,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Busbahnhof, Samstag, 26.02.2022, 19:00 Uhr

(ll) Am Samstagabend kam es in der Hofheimer Innenstadt zu einer Körperverletzung durch einen Hundebiss. Gegen 19:00 Uhr sollen am Hofheimer Busbahnhof an der Alten Bleiche zwei Bürger in Streit geraten sein. Im Rahmen der handfesten Auseinandersetzung sei einer der beiden Kontrahenten auf den Boden gestürzt und von dem Hund eines bis dahin unbeteiligten Passanten in den Oberarm gebissen worden. Anschließend soll der Hundehalter samt seinem vierbeinigen Gefährten in die Hofheimer Innenstadt geflüchtet sein. Laut Zeugen handele es sich bei dem Hundehalter um einen etwa 185 bis 195cm großen Mann, der mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sei. Den Hund, einen Pitbull, habe er mit dem Namen "Adolf" gerufen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

3. Trunkenheitsfahrt,

Kriftel, Schmelzweg,

Samstag, 26.02.2022, 14:45 Uhr

(ll) Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde ein VW-Golf am Samstagmittag in Kriftel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde unter anderem auch ein Atemalkoholtest mit dem 64-jährigen Hofheimer durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von über einem Promille. Dies führte, neben der Einleitung eines Strafverfahrens, zur Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutentnahme auf der Dienststelle.

Gefertigt: Lorenz, POK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell