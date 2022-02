PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Täter flüchtet nach Diebstahl +++ Taschendiebstahl in Eschborn +++ Pkw mutwillig beschädigt +++ Peugeot angefahren und geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Täter flüchtet nach Diebstahl,

Hofheim am Taunus, Nordring,

Freitag, 25.02.2022, 10:20 Uhr

(ll) Am Freitagmittag kam es in Hofheim am Taunus zu einem Ladendiebstahl, bei dem einer der beiden Täter flüchten konnte. Ersten Erkenntnissen nach, hatten zwei männliche Täter gegen 10:20 Uhr in einem Baumarkt im Nordring verschiedene Einkaufsartikel in ihren Jacken versteckt und sich ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei begeben. Als die beiden Männer von einem aufmerksamen Ladendetektiv angesprochen und aufgehalten wurden, schmiss einer der beiden Täter seine Jacke mit dem Diebesgut hin und flüchtete in unbekannte Richtung. Der andere Täter konnte vor Ort durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Eine Personenbeschreibung des flüchtigen Diebes liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Taschendiebstahl in Eschborn,

Eschborn, Götzenstraße,

Montag, 21.02.2022, 10:15 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 10:30 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Eschborn am Freitag bekannt wurde, kam es bereits am vergangenen Montagvormittag zu einem Taschendiebstahl in Eschborn. Nach Angaben des Geschädigten, sei er am Montag den 21.02.2022 gegen 10:00 Uhr mit einem Aufzug in einer gewerblichen Liegenschaft in der Götzenstraße gefahren. Hierbei sei ihm schon eine männliche Person in dem Aufzug aufgefallen, die ihn verdächtig angesprochen habe. Kurz nachdem er den Aufzug verlassen habe, habe er festgestellt, dass ihm seine Ausweistasche entwendet wurde. Die auffällige männliche Person in dem Aufzug sei etwa 60 Jahre alt gewesen, habe eine kräftige Statur und kurze bis mittellange sowie grau melierte Haare gehabt. Weiterhin soll sie ungepflegte und abgetragene Kleidung getragen haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

3. Pkw mutwillig beschädigt,

Hofheim am Taunus, Elisabethen Straße,

Freitag, 25.02.2022, 21:45 Uhr

(ll) Am Freitagabend wurde in der Hofheimer Innenstadt ein geparktes Fahrzeug durch einen unbekannten Täter beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge, war der blaue BMW der Geschädigten auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Elisabtehenstraße geaprkt, als gegen 21:45 Uhr ein männlicher Täter unvermittelt auf das Fahrzeug sprang. Der Mann hüpfte mehrfach auf dem Dach des Fahrzeugs auf und ab und verursachte auf diese Weise einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Täter flüchtet im Anschluss an die Tat in Richtung des S-Bahnhofs in Hofheim. Nach Angaben der Geschädigten sei der männliche Täter etwa 17 - 18 Jahre alt, 160 - 17 cm groß und von kräftiger Statur gewesen. Weiterhin soll er mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Wellensteyn Jacke und einer Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

4. Peugeot angefahren und geflüchtet,

Eschborn, Götzenstraße,

Montag, 21.02.2022, 00:00 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 18:00 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag bekannt wurde, kam es bereits am Montag den 21.02.2022 zu einer Verkehrsunfallflucht in Eschborn. Wie der Geschädigte mitteilte, habe er seinen Pkw am Montag gegen 00:00 Uhr in der Götzenstraße abgestellt und sei gegen 08:00 Uhr am Morgen wieder zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt. In diesem Zeitraum sei sein Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden und die unfallverursachende Person habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem schwarzen Peugeot entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 3.000 Euro.

Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

Gefertigt: Lorenz, POK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell