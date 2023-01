Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zwei Vorfälle mit Freiburger Ultras - Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub und versuchtem Diebstahl

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 11 Uhr kam es am Platz der Universität in der Freiburger Innenstadt im Bereich der Universitätsbibliothek zu einem Vorfall zwischen Ultras des SC Freiburg und Fans des FC Augsburg.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich drei Anhänger des FC Augsburg im Bereich des Vorplatzes der Universitätsbibliothek, wurden von einer mehrköpfigen Gruppierung der Ultras des SC Freiburg angesprochen und zur Herausgabe von Fan-Utensilien aufgefordert. Als sich ein 23-jähriger Augsburg-Fan weigerte den Aufforderungen nachzukommen, wurde diesem von mehreren Männern aus der Gruppe heraus, der Fan-Artikel gewaltsam abgenommen. Bei einem weiteren Augsburg-Fan scheiterten die Täter bei der gewaltsamen Wegnahme. Beide Geschädigten blieben dabei unverletzt.

Einige Zeit später, gegen 13 Uhr, ist es ebenfalls in der Innenstadt im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Bertholdstraße" zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Hier versuchten mehrere Personen eine Freiburger Ultra-Gruppierung sogar eine vierköpfige Familie, die als Augsburger Gäste-Fans angereist waren, zu bedrängen und ihnen ein Fan-Accessoires zu entwenden.

Der Polizei ist es im Rahmen der Ermittlungen gelungen, vereinzelte Tatverdächtige zu identifizieren.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen zu den Vorfällen. Sachdienliche Hinweise können rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/ 882-4421 mitgeteilt werden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell