POL-FR: Folgemeldung zu "Brand im Industriegebiet Freiburg-Nord": Hier: Feuer mutmaßlich vorsätzlich gelegt - Dringend Tatverdächtiger in Haft

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Ein dringend Tatverdächtiger, der sich Zeugenaussagen zufolge kurz vor Brandausbruch an der Tatörtlichkeit aufgehalten haben soll, konnte am 29.01.2023 in Freiburg festgenommen werden. Es soll sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der betroffenen Firma handeln.

Der 50-Jährige wurde zwischenzeitlich beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, welches auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg die Untersuchungshaft anordnete. Der entstandene Sachschaden bewegt sich Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich.

Ursprungsmeldung vom 29.01.2023:

Heute, am 29. Januar 2023, gg. 14:00 Uhr, entstand ein Brand an einem abgestellten PKWs im Hinterhof einer Firma im Industriegebiet Freiburg-Nord. Der Brand griff auf mindestens 5 weitere PKWs über, wobei 5 PKWs völlige ausbrannten. Das Feuer beschädigte auch die Außenfassaden von zwei Gebäuden an, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro; Menschen wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten kam es zu geringen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Ermittlungen zur Ursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern an.

Stand: 19:00 Uhr

