POL-FR: Binzen: beim Abbiegen Radfahrer übersehen - Radfahrer verletzt

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten vermutlich in der Nacht von Freitag, 27.01.2023, auf Samstag, 28.01.2023, zwei Fahrzeuge zu stehlen. An beiden Fahrzeugen wurde an den Zündschlössern manipuliert. Der rote Renault Clio, sowie ein rotweißer Ford Oldtimer standen in einem Hof im Bahnweg. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche ...

mehr