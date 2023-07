Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrer von grünem Kleinwagen bringt 14-jährigen Radfahrer zu Fall und beleidigt ihn: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Der bislang unbekannte Fahrer eines grünen Kleinwagens hat am Freitagabend auf der Wolfhager Straße in Kassel-Kirchditmold einen 14-jährigen Fahrradfahrer seitlich touchiert und ihn dadurch zu Fall gebracht. Anschließend wendete der unbekannte Autofahrer, beleidigte den verletzten Jugendlichen sogar noch und suchte das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich am Freitagabend gegen 21:35 Uhr auf der Wolfhager Straße, zwischen der Zentgrafenstraße und dem Frasenweg, ereignet. Wie der 14-Jährige aus Kassel den Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war er auf seinem Rad in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als ihn der in gleiche Richtung fahrende Kleinwagen seitlich touchierte. Er stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich am Bein. Nach Angaben des 14-Jährigen wendete der Autofahrer nach dem Zusammenstoß und beleidigte ihn, bevor er in Richtung "Drei Brücken" davonfuhr. Es soll sich um einen hellgrünen Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, der von einem 30 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen blonden/braunen Haaren gesteuert wurde.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

