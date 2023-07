Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Koblenz - BAB 48 - Bendorfer Brücke nach Lkw-Unfall vollgesperrt

Koblenz - BAB 48 (ots)

Am 06.07.2023, gegen 00:05 Uhr, kam ein 65 Jahre alter Niederländer mit seinem Sattelzug auf der Richtungsfahrbahn Trier der BAB 48, zwischen den Anschlussstellen Bendorf und Koblenz Nord, nach rechts von der ab und kollidierte mit der Schutzmauer, wodurch an der Zugmaschine und der Schutzmauer Sachschaden entstand. Ursächlich dürfte nach derzeitigem Stand ein internistischer Notfall gewesen sein. Der Fahrer wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und aus einem aufgerissenen Kraftstofftank trat eine nicht unerhebliche Menge Diesel aus. Nachfolgende Pkw überfuhren Trümmerteile und wurden dadurch ebenfalls leicht beschädigt. Neben dem DRK und der Polizei befanden sich 25 Kräfte der Feuerwehr Bendorf sowie der Gefahrstoffzug der VG Vallendar im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn musste für zweieinhalb Stunden voll gesperrt bleiben. Der Gesamtschaden beläuft such auf mindestens 25.000 Euro.

