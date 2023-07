Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB48 - Koblenz Rübenach - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Koblenz - Rübenach (ots)

Am 03.07.2023, gegen 18.24 Uhr, kam es auf der BAB 48 auf der Richtungsfahrbahn Trier, bei Kilometer 24, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand, kam eine 26 Jahre alte Frau aus dem Rhein-Erft-Kreis auf Grund eines internistischen Notfalls mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stoppte im Grünstreifen. Da die Fahrerin kurzzeitig nicht ansprechbar war, landete ein Hubschrauber der ADAC Luftrettung auf der Richtungsfahrbahn Trier, sodass diese für 30 Minuten gesperrt werden musste. Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Fremdschaden ist nicht entstanden. Der Schaden am Pkw beträgt etwa 500EUR. Aufgrund von Zeugenangaben dürfte eine Unfallbeteiligung Dritter auszuschließen sein.

