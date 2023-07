Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zur Verkehrsunfallmeldung vom Polizeipräsidium Koblenz - Fahrzeug fährt in Streifenwagen

Laudert (ots)

Am Sonntagmorgen, fuhr gegen 9 Uhr, ein 26-jähriger Fahrer eines Ford vermutlich aus Unachtsamkeit, ungebremst gegen einen auf der A61 in Fahrtrichtung Süden stehenden Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Mendig, welcher dort zwischen der Anschlussstelle Laudert und Rheinböllen eine Einsatzstelle absicherte. Der Unfallverursacher wurde dabei verletzt in ein Krankenhaus nach Simmern gebracht. Die beiden Polizeibeamten befanden sich außerhalb des Streifenwagens an der Einsatzstelle und wurden nicht verletzt. Beide PKW wurden dabei vermutlich total beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn zwei Stunden gesperrt und es bildete sich zeitweise ein Stau von ca. 3 Kilometern.

