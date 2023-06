Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem LKW-Fahrer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Montag, dem 19.06.2023, gg. 15.35 h, hatte sich auf der A 61, Höhe Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein Stau gebildet, an dessen Ende ein LKW mit Container-Auflieger stand. Ein aus Richtung Kreuz Meckenheim kommender LKW-Fahrer mit Sattelauflieger erkannte den Stau zu spät und fuhr auf den am Stauende stehenden Container-Auflieger auf. Durch den Unfall wurde der Fahrer des auffahrenden LKW leicht verletzt. Durch ein zufällig an der Unfallstelle eingetroffenes Sanitätsfahrzeug der Bundeswehr wurde der Fahrer erst versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation Mendig, der Autobahnmeisterei Mendig und der vorsorglich alarmierten Feuerwehr. Die Fahrbahn war für mehr als zwei Stunden auf beiden Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten LKW über den Seitenstreifen geleitet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im oberen fünfstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell