Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sattelzug kippt nach Reifenplatzer in die Mittelschutzplanke

Linkenbach, BAB 3, Kilometer 60 (ots)

Am Dienstag, 13.06.2023, 13:20 Uhr, verunfallt ein Sattelzug auf der BAB 3, Fahrtrichtung Süd, in der Gemarkung Linkenbach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen platzte ein Reifen der Zugmaschine und der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle. Anschließend schleuderte der Sattelzug über die gesamte Fahrbahn, schlug in die Mittelschutzplanke ein und kippte um. Die Ladung, Hafermilch in Tetra Pak, ergoss sich in Teilen über die Fahrbahn. Derzeit ist eine Vollsperrung bis zur Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden eingerichtet. In Fahrtrichtung Norden wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in den nächsten Stunden zu rechnen und die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Bei dem Verkehrsunfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich der Führer des Sattelzuges leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Vor Ort sind 35 Kräfte der Feuerwehren Puderbach, Horhausen und Oberraden im Einsatz. Die Aufwendige Bergung wird erst in den Abendstunden erfolgen.

