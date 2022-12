POL-SO: Rüthen-Meiste - Drei Verletzte

Bad Sassendorf (ots) - Am Donnerstagabend kam es zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Haullenbach. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf, um sich Zutritt zum Hausinneren zu verschaffen. Danach durchsuchten die Diebe das gesamte Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Ob noch weiteres Diebesgut gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben ...

