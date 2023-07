POL-VDKO: Abschlussmeldung/Lichtbilder zur Verkehrsunfallmeldung - Fahrzeug fährt in Streifenwagen

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Montag, dem 19.06.2023, gg. 15.35 h, hatte sich auf der A 61, Höhe Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, Fahrtrichtung Ludwigshafen, ein Stau gebildet, an dessen Ende ein LKW mit Container-Auflieger stand. Ein aus Richtung Kreuz Meckenheim kommender LKW-Fahrer mit Sattelauflieger erkannte den Stau zu spät und fuhr auf den am Stauende stehenden Container-Auflieger auf. Durch den Unfall wurde ...

mehr