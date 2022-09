Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Raesfeld-Erle (ots)

Unfallzeit: 05.09.2022, 11:05 Uhr; Unfallort: Raesfeld-Erle, Dorstener Straße / Schermbecker Straße / Rhader Straße

Bei einer Kollision hat ein Autofahrer am Montag in Raesfeld-Erle schwere Verletzungen erlitten. Eine 53-Jährige war gegen 11.05 Uhr mit einem Lkw auf der Dorstener Straße (B224) aus Richtung Borken kommend in Richtung Dorsten unterwegs. An der Ampelkreuzung mit der Rhader Straße fuhr die Südlohnerin geradeaus in den Bereich der Kreuzung ein. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 85-Jährigen zusammen: Der Dorstener hatte die Schermbecker Straße aus Richtung Erle kommend befahren. Kräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem Auto. Der Schwerverletzte kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ampelschaltung zur Unfallzeit dauern noch an. Hierzu liegen bislang unterschiedliche Aussagen vor. (to)

