Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschäftseinnahmen gestohlen

Borken (ots)

Tatzeit: 05.09.22, zwischen 09.00 Uhr und 19.15 Uhr; Tatort: Borken, Am Vennehof

Am Montag wurde aus einem Geschäft im Einkaufszentrum Am Vennehof Bargeld gestohlen. Der oder die Täter hatten während der Geschäftszeit die in einer Schublade im Kassenbereich aufbewahrten Geschäftseinnahmen gefunden und entwendet. Das Schubfach konnten der oder die Täter öffnen, da der Schlüssel streckte. Hinweise auf verdächtige Personen existieren bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell