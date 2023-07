Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Restaurant-Einbrecher haben es auf Gemüse und Fisch abgesehen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag in ein Restaurant im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und hatten es dabei auf eher ungewöhnliche Beute abgesehen: Neben einem Kassenmonitor stahlen die Täter aus der Kühlung des Lokals Gemüse und Fisch, wobei die erbeutete Menge Lebensmittel drei Einkaufswagen füllen dürfte. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in das Restaurant in der Leipziger Straße, gegenüber der Burgstraße, in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:15 Uhr, und dem gestrigen Dienstagmittag, 12:20 Uhr, ereignet. Die Täter hatten ein Oberlicht mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet, kletterten anschließend in das Lokal und begaben sich insbesondere in der Küche auf Beutezug. Mit sämtlichen Lebensmitteln aus mehreren Kühlschränken flüchteten die Täter über den Notausgang nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge der Beute ist zu vermuten, dass die Einbrecher zum Abtransport der Lebensmittel ein Fahrzeug nutzten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

