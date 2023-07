POL-KS: "Polizeiladen on Tour" und Vorträge zum Schutz vor Einbruch, Trickdiebstahl und Auto-Aufbruch

Kassel (ots) - Kassel-Wesertor: Am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in einem Stadtteilzentrum in der Weserstraße in Kassel gemeldet. Verletzt wurde durch den Schwelbrand niemand, allerdings entstand durch die Verrußung in dem Gebäude ein geschätzter Schaden von ca. 5.000 ...

mehr