POL-ST: Kreis Steinfurt, Innenminister Herbert Reul besucht Verkehrskontrolle der Kreispolizeibehörde Steinfurt

Kreis Steinfurt (ots)

Am Montag (05.06.) hat die Kreispolizei Steinfurt in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Bundespolizei und Ärzten eine Verkehrskontrolle an der B 54 durchgeführt. Dabei ging es vor allem um das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dazu wurde der Verkehr der B 54 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr in beiden Richtungen über die Parkplätze Weiner geleitet. Neben dem Behördenleiter der Kreispolizei Steinfurt, Landrat Dr. Martin Sommer, kam gegen Nachmittag auch Innenminister Herbert Reul, um sich diese Kontrollstation näher anzusehen. Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizei Steinfurt begleiteten den Innenminister an den beiden Kontrollstellen und erklärten ihm die genauen Abläufe dieser Kontrollen. Dabei kam Herbert Reul immer wieder mit den eingesetzten Kräften ins Gespräch. Der Innenminister zeigte sich begeistert und sprach allen Beteiligten seinen Dank für diese Arbeit aus. "2022 hatten wir in NRW einen traurigen Anstieg bei Verkehrstoten im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen. Auch deshalb lassen wir bei unseren Kontrollen nicht nach, so wie hier im Kreis Steinfurt. Ohne Alkohol und Drogen ist es im Straßenverkehr eindeutig am sichersten", so Innenminister Herbert Reul. Die Bilanz der Kontrollen am Montag: 16 Fahrern wurden nach positiven Vortests auf Betäubungsmittel Blutproben entnommen. Bei fünf Fahrern fanden die Beamten des Zolls geringe Mengen Drogen. Des Weiteren wurden gegen 27 Fahrzeugführer Verwarngelder wegen sonstiger Verkehrsverstöße verhängt, wie zum Beispiel wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Gurtverstößen oder der Handynutzung während der Fahrt. Ein Fahrer erhielt eine Strafanzeige, weil er ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Auto unterwegs war. Die Kreispolizeibehörde wird auch weiterhin Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen - immer wieder auch an der B54. Nicht nur deshalb: Fahren Sie immer nüchtern, drogenfrei, angeschnallt und nicht zu schnell. Und kommen Sie so sicher ans Ziel!

