Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (05.06.23) gegen 16.10 Uhr ist ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Lettland schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Hambüren an der Industriestraße. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 42-Jährige rückwärts aus der Einfahrt des dortigen Baumarkts. Dabei fuhr er einem Laster, der gerade auf der Industriestraße in östlicher Richtung unterwegs war, in die Seite. Dieser zweite Lkw wurde von einem 49-Jährigen aus Belm (Landkreis Osnabrück) gelenkt. Durch die Kollision wurde der 42-jährige Lkw-Fahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Laster wurde abgeschleppt. Neben der Polizei und dem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro.

