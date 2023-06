Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Juwelier-Geschäft, Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mettingen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag (06.06.23) einen 20-jährigen Mann aus Mettingen festgenommen, der unter dem dringenden Tatverdacht steht, in ein Juweliergeschäft an der Clemensstraße eingebrochen zu sein. Gegen 01.40 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Demnach hatte ein unbekannter Täter die Scheibe zu dem Juweliergeschäft eingeschlagen. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß. Die Polizei begab sich zum Tatort und leitete eine Fahndung ein. Im Rahmen dieser Fahndung wurde in der Nähe des Tatorts ein weißer VW Golf festgestellt, der beim Anblick des Steifenwagens stark beschleunigte. Der Fahrer wollte offensichtlich fliehen. Die Beamten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein und folgten dem verdächtigen Wagen. Kurz darauf hielt der Golf an, der Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen. Erstem Ermittlungen zufolge schlug der Tatverdächtige mit einem Hammer ein Loch in die Ausstellungsscheibe des Geschäfts. So gelangte er in das Geschäft und stahl Schmuck aus einer Vitrine. Die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl dauern an.

