POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht, Jugendliche verletzt

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Zahnarztpraxis an der Permer Straße in Laggenbeck eingebrochen. Dies geschah in der Zeit zwischen Donnerstag (01.06.23), 19.00 Uhr und Freitag (02.06.23), 07.20 Uhr. Die Täter brachen in der Praxis, die an der Ecke Brüder-Grimm-Straße liegt, einen Geldtresor auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck und ...

